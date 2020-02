Lo spot di No Time To Die è stato il più costoso del Super Bowl

Come ogni anno, i maggiori studios di Hollywood hanno approfittato della portata di un evento come il Super Bowl per promuovere alcuni dei titoli più attesi dei prossimi mesi, dal live-action di Mulan targato Disney al nuovo capitolo di Fast & Furious.

Una vetrina d'eccezione che proprio per questo può arrivare a costare diversi milioni di dollari per le major, anche solo per 30 secondi di pubblicità. Stando a un recente report di Variety, infatti, lo spot di No Time To Die (quello più costoso) è stato pagato ben 5.69 milioni di dollari.

A quanto pare Universal non ha badato a spese per il nuovo film dell'agente 007, capitolo atteso anche per via dell'ultima apparizione di Daniel Craig nei panni di James Bond. Al secondo posto, ma altrettanto dispendioso, troviamo invece il nuovo teaser di Fast & Furious 9 costato alla Universal 5.5 milioni.

Di seguito vi riportiamo la top 5 pubblicata dal sito:

No Time To Die - $5.69 milioni Fast & Furious 9 - $5.5 milioni Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo - $5.5 milioni Black Widow - $5.3 milioni Mulan - $5.3 milioni

Il film di 007, lo ricordiamo, debutterà nelle sale italiane il prossimo 9 aprile. Sempre per quanto riguarda il Super Bowl, invece, vi ricordiamo che è stato anche pubblicato un primo sguardo alle serie Marvel/Disney+.