Spostata la data di uscita dello spin-off di Men in Black

Lo scorso Settembre l’segnalava la notizia secondo la quale laaveva dato il via libera alla realizzazione dellosul popolare franchise fantascientifico con. Oggi, invece, ci informa di uno slittamento dell’uscita in sala del progetto scritto dagli sceneggiatori di

Stando agli ultimi sviluppi, il film, che vede quale produttore esecutivo il regista Steven Spielberg, non arriverà più al cinema il 17 maggio 2019, bensì il 14 giugno dello stesso anno. La Sony ha deciso dunque di incasellare lo spin-off di Men in Black in uno slot temporale decisamente affollato, non a caso nello stesso giorno uscirà contemporaneamente il reboot di Shaft della Warner Bros., preceduto sette giorni prima dal cinecomic Gambit con Channing Tatum, dal riavvio dell’action movie Charlie’s Angels e seguito la settimana successiva da Toy Story 4. Originariamente, invece, il lungometraggio di casa Sony avrebbe dovuto affrontare la concorrenza della Summit Entertainmente con John Wick: Capitolo 3, le cui riprese partiranno il prossimo 1° marzo a New York.

Molto probabilmente nei mesi successivi verrà annunciato anche il nome del regista e i primi nomi del cast artistico del film.