Prima ti sposo poi ti rovino, Catherine Zeta Jones si ispirò a Katharine Hepburn

Prima ti sposo poi ti rovino è una delle prime pellicole che ha lanciato definitivamente la carriera dei Fratelli Coen. La commedia, con protagonisti George Clooney e Catherine Zeta Jones, aprì un modo di fare commedia basato sull'assurdo e sugli equivoci molto simile alla Hollywood classica.

Il riferimento ai film degli anni 30 e 40 è riconducibile anche al modo in cui Catherine Zeta Jones interpreta il ruolo della perfida Femme Fatal che, poi, successivamente capitolerà all'amore del cinico avvocato divorzista. Il film ripercorre la storia di una cacciatrice di uomini che, dopo averli sposati, li truffa richiedendo divorzi milionari. Nella sua attività si scontrerà con un cinico avvocato divorzista che non crede nell'amore e nel matrimonio.

Nel corso della sua carriera Catherine Zeta Jones si è presa una pausa per stare più vicina alla sua famiglia. All'epoca dell'uscita del film era al massimo della sua carriera e, soprattutto, faceva di tutto per migliorare se stessa e le proprie prestazioni. In Prima ti sposo e poi ti rovino si è rifatta al modo di recitare di Katharine Hepburn nei suoi ruoli più romantici e disillusi. Il film, infatti, ha una atmosfera molto simile a quella dei film anni '30/'40. Quest'aria viene mantenuta dall'inizio alla fine della pellicola.

Prima ti sposo poi ti rovino rientra tra i peggiori adattamenti di titoli in italiano che si sono visti negli ultimi anni. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!