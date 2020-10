Prima o poi mi sposo: ecco un piccolo errore commesso dal personaggio di McConaughey

Questa sera su Paramount Channel va in onda Prima o poi mi sposo, film del 2001 che vanta tra i suoi interpreti principali Jennifer Lopez e Matthew McConaughey. Questa pellicola però presenta un piccolo errore che, molti avranno notato nel corso della visione.

Nell'iconica scena del film al parco, dove Steve getta via gli M&M's colorati, il personaggio interpretato da McConaughey sostiene che sia meglio mangiare solo le caramelle marroni in quanto hanno un minore quantitativo di colorante essendo il cioccolato già naturalmente marrone. Questo è ovviamente sbagliato in quanto gli M&M's contengono si del cioccolato, ma il guscio superiore è fatto di zucchero e colorante alimentare a prescindere dal colore.

Anzi è plausibile pensare che le caramelline di colore più chiaro contengano un minore quantitativo di colorante alimentare mentre i colori più scuri, tra cui proprio il marrone, hanno bisogno di coloranti maggiori per giungere a quella precisa tonalità. Si tratta di un errore ancora più pesante se pensiamo che queste affermazioni sono riportate da quello che dovrebbe essere un dottore per bambini.

Al di là di questa piccola svista, possiamo dire che questo film, pur essendo candidato ai Razzie Awards del 2001, sia stato il trampolino di lancio per la carriera di Matthew McConaughey, permettendogli di entrare a far parte, anni dopo, dell'olimpo dei grandi di Holywood.