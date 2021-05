Quante volte si è sposato Woody Allen? Vita e amori del genio di New York

La vita sentimentale di Woody Allen non è mai stata di quelle tranquille: il regista di capolavori come Manhattan e Io e Annie ha attraversato nel corso della sua vita rapporti piuttosto burrascosi, arrivando a dar vita a più matrimoni finiti, talvolta, in maniera non esattamente pacifica.

La prima unione di Allen risale al 1956, anno in cui il nostro si presenta all'altare con Harlene Susan Rosen, conosciuta l'anno prima appena sedicenne: i due si separeranno nel 1962, con tanto di querela per diffamazione da parte di lei dopo esser stata più volte definita "la terribile signora Allen" nel corso di vari spettacoli.

Il 1966 è quindi l'anno del matrimonio con l'attrice Louise Lasser, storia terminata dopo tre anni e seguita dalla lunga relazione con Diane Keaton. Da una co-star a un'altra: nel 1980 Allen comincia infatti a frequentare Mia Farrow, dando poi scandalo nel 1992 con la separazione avvenuta in seguito alla scoperta di alcune foto poco consone ritraenti Soon-Yi Farrow Previn, figlia adottiva di Mia e dell'ex-marito.

Proprio con Soon-Yi, di 35 anni più giovane, Allen dà quindi vita al suo terzo e ultimo matrimonio avvenuto nel 1997. Una vita sentimentale, dunque, serena quanto quella dei suoi protagonisti! A proposito di cinema, intanto, qui trovate la nostra recensione di Rifkin's Festival, l'ultima fatica di Woody Allen.