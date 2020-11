Quante volte si è sposato Tom Cruise? La storia privata della star

Lo rivedremo il prossimo anno nell'attesissimo Mission: Impossible 7 attualmente in produzione a Venezia (anche se bloccato), ma oggi vogliamo tornare a parlare dell'amatissimo Tom Cruise in merito alla sua lunga e decisamente nota vita privata, tra brevi amori e matrimoni più o meno felici e duraturi.

Due anni dopo Risky Business di Paul Brickman, un anno prima dell'uscita di Top Gun di Tony Scott e nello stesso anno del mitico Legend di Ridley Scott, a soli 25 anni e con 4 anni di carriera all'attivo nel mondo del cinema, Tom Cruise si sposò per la prima volta nel maggio del 1987 con l'attrice Mimi Rogers, "colpevole" - si racconta - di aver trascinato la star nel culto di Scientology, a cui resta ancora oggi fedelissimo.



Divorziò dalla Rogers appena tre anni dopo a causa di Nicole Kidman, conosciuta sul set galeotto di Giorni di Tuono nel 1989. I due si sposarono dopo pochissimo tempo nel dicembre del '90, stando poi insieme per dieci anni, fino al divorzio nel 2001. Il motivo, a quanto pare, era sempre legato a Scientology. I due adottarono due figli: Isabella Jane e Connor Anthony.



Dopo la Kidman piccole relazioni con Penelope Cruz e Nazanin Boiadi, questo fino al 2005, quando conobbe Katie Holmes, che sposò nel 2006 in Italia dopo aver avuto una figlia insieme a lei, Suri, nata pochi mesi prima del matrimonio. Il connubio durò circa 6 anni ma anche questo finì in divorzio con Cruise che due anni dopo scelse di non vedere più la figlia, lasciando l'affidamento interamente alla Holmes.



Dopo tre matrimoni, Tom Cruise al momento è ancora single e concentrato su Scientology e il lavoro.