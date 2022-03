La sposa di Frankenstein, il film cancellato riemerge: speranza per il Dark Universe?

Se non conoscete la storia produttiva del Dark Universe, sappiate che è assurda. La Universal stava preparando un gigantesco Universo Cinematico horror con La sposa di Frankenstein, per poi veder affondare il franchise potenzialmente miliardario. Ora riemergono le idee originali: che vengano riprese?

Ormai gli Universi Cinematici sono una realtà consolidata del panorama cinematografico: l’MCU si appresta al primo debutto 2022, mentre il DCEU sembra aver abbandonato il canone, preferendogli singoli franchise uniti solo parzialmente alle altre pellicole o per niente, come nel caso di The Batman. Ma quando si tratta di franchise falliti invece, nessuno si è visto così rapidamente cancellato come il Dark Universe progettato dalla Universal. Avevano un logo, annunciarono tutti una serie di film con cast stellari già delineati. Poi ci fu l’imbarazzantissimo servizio fotografico in cui non era chiaro se fossero o meno tutti nella stessa stanza: non lo erano.

All’epoca era stata sviluppata solo una prima tripletta di film e fra questi c’era La sposa di Frankenstein, che avrebbe avuto Bill Condon alla regia e una star d’eccezione come Angelina Jolie nel ruolo da protagonista. La causa dietro il fallimento del Dark Universe fu l’incredibile flop messo a segno dal reboot di The Mummy con protagonista Tom Cruise, che mise anche la parola fine a qualunque spiraglio futuro per l’Universo Cinematico, almeno fino ad ora. Del progetto dimenticato ha infatti parlato recentemente, a Collider, lo sceneggiatore (già de La Mummia) David Koepp, raccontando le idee in cantiere e il possibile futuro del film.

Queste le parole di David Koepp: “Feci un paio di versioni diverse della sceneggiatura. Quella fu una storia drammatica. Si stava preparando, sarebbe stato un grande film. Bill Condon doveva dirigerlo, ma poi La Mummia è detonata e tutto è andato in pezzi. A quel punto ho realizzato una versione molto più piccola e ho pensato che fosse interessante, ma non ha funzionato del tutto. Penso che qualcun altro ci stia provando in questo momento. Sento che La sposa di Frankenstein sia un tesoro ovviamente e quindi non mi appartiene. Quelle due versioni sono davvero ottime, quindi è decisamente giusto lasciare che qualcun altro ci provi. Ma non so se andrà in porto in stavolta”.

Koepp ha anche parlato delle idee decisamente “kitsch” alla base della sceneggiatura e dell’art direction che avremmo trovato: “Sarebbe stata una grande produzione horror gotica, sontuosa e bellissima. E un'idea che mi è piaciuta è stata che le prime trenta o quaranta pagine si svolgono negli anni '70 dell'Ottocento come fanno i film di Frankenstein. Poi la sua sposa diventa una sorta di inerte per 150 anni, per poi essere riscoperta e risvegliata ai giorni nostri. Ho pensato che fosse davvero bello”. Che riparta dal suo film o meno, Universal sembra aver imbroccato una buona direzione con The Invisible Man, mentre ha messo in sviluppo un nuovo Werewolf con Ryan Gosling e porta avanti il Renfield con Nicolas Cage. Quali le vostre impresssioni sullo script di Koepp? Ditecele nei commenti!