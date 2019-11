Spookies: l'horror cult del 1986 torna in bluray 4K in edizione limitata

Il film horror Spookies, un cult del circuito indipendente uscito originariamente nel 1986 dopo una produzione piuttosto travagliata, è finalmente stato restaurato per il mercato blu-ray, ed è ora reperibile in un'edizione limitata con diversi contenuti aggiuntivi.

Il cofanetto, ricoperto da una speciale fodera in rilievo disegnata da Earl Kessler Jr., è stata prodotta in soli 2.000 esemplari ed è disponibile cliccando sul link della fonte.

Dopo che la loro auto si rompe, un gruppo di viaggiatori si ritrova bloccato in una remota zona del New England. Dopo essersi rifugiati in una vecchia dimora spettrale, completa di un cimitero, scoprono una tavola ouija e decidono di passare la notte tentando di evocare alcuni spiriti. Ma il gruppo impara presto che giocare con le forze della magia nera difficilmente può essere una fonte di divertimento.

Con creature demoniache, esseri mutaforma e altre forme del male, Spookies è considerato uno degli horror più bizzarri degli anni '80. Prodotto da Michael Lee, fondatore del distributore di home video VIPCO del Regno Unito, il film è diventato uno dei preferiti dai fan del genere grazie ai suoi effetti pratici a dir poco creativi.

La storia della sua produzione è piuttosto complessa, basti pensare che i suoi creatori, i co-sceneggiatori e registi Brendan Faulkner e Thomas Doran, insieme al co-sceneggiatore e produttore Frank M. Farel, vennero licenziati e sostituiti da Eugenie Joseph, il montatore, che ha realizzò nuove scene per conto suo e le montò della versione definitiva, cambiandola drasticamente rispetto a quella originale e rendendola ancora più strana ... e per questo celeberrima.

L'edizione blu-ray di Spookies è stata restaurata in 4K partendo dal suo negativo originale, e includerà anche un documentario sulla sua creazione. Diretto da Thomas Doran, Brendan Faulkner ed Eugenie Joseph, il film è interpretato da Peter Dain, Nick Gionta, Joan Ellen Delaney, Peter Iasillo, Charlotte Alexandra, Anthony Valbiro, Kim Merrill, Lisa Friede, Soo Paek, Maria Pechukas e Felix Ward.