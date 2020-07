Spooked, Disney+ al lavoro su una commedia soprannaturale a tema Halloween

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Disney+ ha ingaggiato il regista irlandese Peter Foott per dirigere Spooked, nuova commedia soprannaturale a tema Halloween prodotta da Dan Lin e Jonathan Eirich tramite la casa di produzione Rideback.

I dettagli della trama sono ancora sconosciuti, ma il film ruoterà attorno ad un gruppo di ragazzi impegnati in una classica nottata di "dolcetto o scherzetto" durante la notte di Halloween che vengono trasformati nei costumi che stanno indossando.

La sceneggiatura è stata inizialmente realizzata da Tyler Burton Smith, ma ora che il progetto è passato a Disney+ sarà riscritta dallo stesso Foott. Mark Bauch farà invece da produttore esecutivo.

Foott è noto per avere diretto The Young Offenders, coming-of-age mascherato da crime comedy che vede come protagonisti una coppia di migliori amici alla ricerca di un lotto di cocaina per rivenderlo e sfuggire alle loro travagliate vite. Ispirato alla storia vera di un sequestro di droga avvenuto sulla costa irlandese, il film ha avuto ottenuto un punteggio di 100% su Rotten Tomatoes.

