SpongeBob: nel nuovo film anche le origini degli abitanti di Bikini Bottom

Il terzo lungometraggio animato su SpongeBob, intitolato The SpongeBob Movie: It's a Wonderful Sponge, racconterà anche le origini dei personaggi di Bikini Bottom. SpongeBob è nato nel 1999 con una serie animata che ha generato 11 stagioni e 246 episodi. Dopo una grande carriera sul piccolo schermo la spugna parlante sta per tornare al cinema.

Intervenendo alla VIEW Conference, Mireille Soria, presidente di Paramount Animation, ha svelato che It's a Wonderful Sponge sarà una storia che racconterà le origini di SpongeBob, spiegando come il protagonista ha incontrato gli abitanti di Bikini Bottom al campo estivo di Camp Coral. Inoltre verranno raccontate le origini di Bikini Bottom con una parodia del classico del cinema La vita è meravigliosa (It's A Wonderful Life).

La data d'uscita ufficiale per il momento è confermata al 17 luglio 2020, in concomitanza con un altro adattamento per il cinema di una serie animata, Bob's Burgers, nonostante quest'ultimo sia uno show più orientato verso gli adulti.

Tim Hill dirigerà il film, con la Paramount Animation che produrrà la pellicola.

SpongeBob: Fuori dall'Acqua uscì nel 2015 e incassò circa 325 milioni di dollari in tutto il mondo. Ora gli studios sperano di poter replicare nel 2020 con delle nuove incredibili avventure della spugna marina più amata dello spettacolo.