SpongeBob, annunciato il nuovo film! C'è già la data d'uscita

Non torniamo da un po' di tempo a Bikini Bottom: dopo The Patrick Star Show, lo spin-off dedicato a Patrick Stella e proprio durante il CinemaCon Nickelodeon ha fatto brillare i riflettori sulla sua star più amata, SpongeBob SquarePants, annunciando il suo prossimo grande progetto cinematografico.

Il titolo del film è The SpongeBob Movie: Search for SquarePants: i fan possono segnare il 19 dicembre 2025 sui loro calendari, perché è in quella data che SpongeBob tornerà sul grande schermo in una nuova avventura epica. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova pellicola con la spugna più amata della TV? Questa volta SpongeBob dovrà immergersi nelle profondità dell'oceano per affrontare il fantasma dell'Olandese Volante. Sebbene non sia ancora chiaro se il leggendario attore Keanu Reeves dopo SpongeBob - amici in fuga tornerà nel cast, i fan possono aspettarsi un film che manterrà il tono gioioso e spiritoso dei film precedenti.

Ma SpongeBob: Search for SquarePants non è l'unico progetto in cantiere. Il franchise si espande sempre di più con una serie di spin-off dedicati ai personaggi principali: nell'attesa del debutto del nuovo film di SpongeBob, quest'anno i fan potranno tornare a Bikini Bottom con la pellicola su Sandy Cheeks dal titolo Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie dove Sandy e SpongeBob dovranno mettere insieme le forze per salvare Bikini Bottom dalle mani di un malvagio amministratore delegato.

