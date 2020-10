SpongeBob: Amici in fuga, il trailer ufficiale svela la data di uscita su Netflix

Diversi mesi dopo la notizia del passaggio a Netflix, il colosso dello streaming ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale di SpongeBob: Amici in fuga per annunciarne la data di uscita sulla piattaforma.

Come svelato alla fine del filmato, che potete visionare all'interno della pagina, il nuovo film d'animazione dedicato al franchise Nickelodeon farà il suo debutto il prossimo 5 novembre, e non nei primi mesi del 2021 come era stato comunicato inizialmente.

Nella pellicola, la prima della saga ad essere realizzata completamente in CGI, il nostro protagonista e il suo fedele compagno Patrick si imbarcano in un'epica avventura verso la città perduta di Atlantic City per ritrovare Gary, l'amata lumaca di SpongeBob scomparsa misteriosamente. Alle prese con i pericoli di questa spassosa missione di salvataggio, SpongeBob e i suoi amici scopriranno che non c'è niente di più forte del potere dell'amicizia.

Il film vanta una colonna sonora di Hans Zimmer con canzoni originali di Ali Dee, oltre che la presenza di Keanu Reeves in un cameo di cui abbiamo già avuto un assaggio nello spot di SpongeBob: Amici in fuga diffuso andato in onda durante il Super Bowl.



Vi ricordiamo che il film (conosciuto in precedenza come "It's a Wonderful Sponge") è stato descritto come una lettera d'amore al creatore originale di SpongeBob, Steven Hillenburg, scomparso nel 2018.