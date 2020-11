SpongeBob: Amici in fuga da oggi su Netflix: c'è anche Keanu Reeves!

Grande novità per i fan di SpongeBob. Da oggi su Netflix è disponibile il nuovo film della spugna marina più famosa del mondo, intitolato SpongeBob: Amici in fuga. Il film, scritto e diretto da Paul Tibbitt, è il primo realizzato interamente in CGI anziché nella normale animazione in 2D. Protagonista assoluta una star del calibro di Keanu Reeves.

SpongeBob: Amici in fuga racconta la storia di SpongeBob e Patrick impegnati in una missione di salvataggio per salvare Gary, rapito da Poseidone, e in viaggio verso la Lost City di Atlantic City. Per la prima volta il film racconterà l'originario incontro tra SpongeBob e Gary.

Paramount inizialmente doveva occuparsi sia della produzione che della distribuzione ma lo scorso luglio Netflix ha acquisito i diritti per la distribuzione in tutto il mondo, tranne Stati Uniti, Canada e Cina.



SpongeBob: Amici in fuga è basato sulla celebre serie animata SpongeBob SquarePants, e proprio da questo film SpongeBob è diventata la mascotte di Nickelodeon Movies, entrando di diritto nel logo di produzione.

Con le musiche di Hans Zimmer, il film ha una sola grande star nel cast, ovvero Keanu Reeves nel ruolo del Saggio.

Il parterre di voci originali è composto principalmente da Tom Kenny, Bill Fagerbakke e Clancy Brown.



