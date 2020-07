SpongeBob - Amici in Fuga, il nuovo film con Keanu Reeves sbarcherà su Netflix in Italia

Originariamente previsto per un'uscita nei cinema americani il 7 agosto,SpongeBob - Amici in fuga di Tim Hill è stato spostato in digitale, in Video on Demand, sempre per la stessa data, con un'uscita su CBS All Access poi nei primi mesi del 2021, ma a livello internazionale, scopriamo oggi, arriverà su Netflix.

La cosa non proprio chiara è quando lo vedremo: se nei primi mesi del 2021 come per l'America o più in là, magari nella tarda primavera, per qualche accordo preso.



Nel film, il primo della saga ad essere realizzato completamente in CGI, SpongeBob, il suo migliore amico Patrick e il resto della banda di Bikini Bottom sono apparsi sul grande schermo nel primo evento cinematografico SpongeBob della CGI. Dopo aver perso l'amata lumaca di SpongeBob, Gary, il protagonista e il fedele compagno Patrick si imbarcano in un'epica avventura verso la Città Perduta di Atlantic City per riportarla a casa. Mentre affrontano i pericoli di questa pericolosa e divertente missione di salvataggio, SpongeBob e i suoi amici scoprono che non c'è niente di più forte del potere dell'amicizia.

Il film, precedentemente intitolato It's a Wonderful Sponge, sarà una lettera d'amore al creatore originale di SpongeBob, Steven Hillenburg, scomparso lo scorso novembre.

SpongeBob: Sponge on the Run vanterà una colonna sonora di Hans Zimmer e canzoni originali di Ali Dee, e nella sua versione originale sfoggerà nel cast vocale le voci di Awkwafina (Crazy Rich Asians, The Farewell) e Reggie Watts (Tuca & Bertie). L'opera è una produzione Paramount Animation in collaborazione con Nickelodeon Movies e United Plankton Pictures.