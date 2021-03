SpongeBob - Amici in fuga, ecco come Keanu Reeves si unì al film

Dallo scorso novembre qui in Italia l'ultimo film di SpongeBob, SpongeBob - Amici in Fuga è disponibile su Netflix , e con questo anche l'esilarante cameo di Keanu Reeves. Ma come sono riusciti ad accaparrarsi una star di un tale calibro per la parte?

Il regista e sceneggiatore del film Tim Hill e il doppiatore di Patrick Bill Faberakke hanno raccontato a Yahoo! Entertainment da dove è venuta l'idea di assoldare l'attore di John Wick e Matrix, e come questi si sia unito alla pellicola.

A quanto pare, quando ha creato il personaggio della "guida spirituale" di SpongeBob, Saggio, come è appropriatamente chiamato, Hill aveva già in mente Reeves per la parte.

"Tim ci disse 'Ecco, questo sarebbe Keanu Reeves'. E noi 'Sì, certo, Keanu Reeves.." ha ricordato Fabbergaste.

Ma poi, dato che uno dei produttori di SpongeBob - Amici in Fuga conosceva di persona la star, il cameo è divenuto realtà. E meno male, perché Hill non aveva idea di quale altro attore avrebbero potuto chiamare: "Mai avere un piano di riserva. Questo è il mio motto" ha affermato Hill "Avremmo trovato un modo per risolvere la cosa, alla fine, ma quel ruolo era troppo da Keanu Reeves, avremmo sicuramente dovuto riscriverlo diversamente".

"Volevamo un personaggio che fosse uno spirito guida, un sensei, per SpongeBob, e quello di Keanu era l'unico volto che continuava a venirmi in mente. Poi uno dei produttori, che lo conosceva, lo ha contattato, abbiamo visto insieme alcune cose, e lui ci ha detto 'Ok, lo faccio'. Abbiamo davvero avuto fortuna" ha concluso. "

Nel primo film di SpogeBob in CGI "SpongeBob e il suo migliore amico, Patrick Stella, assieme a tutta la gang di Bikini Bottom, vivono la loro più grande avventura. Quando l'amato animale di compagnia della giovane spugna, Gary, scompare, una serie di indizi condurrà SpongeBob e Patrick dal potente Re Poseidone, che ha preso Gary in ostaggio nella città perduta di Atlantic City. Nel tentativo di salvare Gary, SpongeBob e i suoi amici si ritroveranno ad affrontare tutti insieme un viaggio eroico ed esilarante, dove scopriranno che nulla è più forte del potere dell'amicizia".