Split, a quale storia vera è ispirato il film di M. Night Shyamalan?

Split ha segnato il primo vero rilancio di M. Night Shyamalan dopo il flop di The Visit. Concepito come un sequel ideale di Unbreakable, il protagonista della pellicola è ispirato a Billy Milligan, prima persona ad essere assolta da accuse di stupro a causa del suo disturbo delle personalità multiple.

Milligan nel 1977 fu arrestato ed accusato di aver rapito, rapinato e violentato 3 studentesse. In una autobiografia pubblicata nel 1981, raccontò di aver avuto i primi sintomi del disturbo fin da quando era bambino arrivando a collezionare ben 24 personalità. Come viene mostrato in Split, la convivenza tra le sue tante versioni pare non fosse tra le più semplici tanto da spingerlo addirittura al suicidio. A salvarlo sembra sia stata una delle sue personalità dominati, Ragen. Studiando il suo caso, si iniziò a capire come effettivamente le diverse "persone" che convivevano nella sua mente si bilanciassero tra loro.

Soltanto anni dopo si scoprì l'esistenza de Il Maestro la personalità che, a quanto pare, era capace di gestire tutte le altre. Nel 2020 si tentò una petizione per rimuovere Split da Netflix proprio per la violenza psicologica che imponeva il film. Billy Milligan fu il primo della storia della giustizia americana ad essere assolto dalle accuse per infermità mentale. Fu sottoposto per lunghissimo tempo a terapia e riabilitazione, tanto da rendere la sua condizione un vero e proprio caso di studio.

