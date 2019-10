Uno splendido e ammaliante stile animato nel primo trailer ufficiale di Klaus

È come immenso piacere che vi mostriamo oggi il primo e promettente trailer ufficiale (anche in italiano) dell'annunciato Klaus - I segreti del Natale, film d'animazione classica prodotto da Netflix e diretto da Sergio Pablos (Cattivissimo Me, Smallfoot) con uno stile impeccabile e davvero splendido.

Klaus segue le vicende di Jesper, un postino scandinavo che può lasciare un suo segno nel mondo quando gli viene chiesto di consegnare la posta in un controverso villaggio nel freddo nord, il più triste del globo, dove vive un misterioso e barbuto fabbricante di giocattoli di nome Klaus. Oltre a raccontare una storia di buoni sentimenti messi in atto in modo giusto e concreto, il film introduce uno stile unico di animazione che unisce le tecniche del disegno a mano con tecnologie all'avanguardia.

Il cast vocale di Klaus include Jason Scwartzman (Jasper) e J.K. Simmons (Klaus), Rashida Jones,che doppia un'insegnante di nome Alva, e Joan Cusack che presta la voce alla sinistra Miss Krum.

Il film è stato interamente prodotto e sviluppato dal SPA Studios di Pablos e debutterà su Netflix il prossimo 15 novembre. Pablos ha iniziato a pensare all'idea del film tempo fa quasi per gioco: impressionato dal lavoro di Christopher Nolan in Batman Begins, l'animatore ha pensato a rivisitare storiche origin story come quelle di Dracula o Napoleone, per poi virare sulla sua scelta definitiva ovvero Babbo Natale.