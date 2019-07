Gli splendidi poster di Mondo per il Comic-Con: Da Batman a Detective Pikachu e IT

Collider ha pubblicato in esclusiva i poster realizzati da Mondo in occasione dell'imminente Comic-Con di San Diego, evento che si terrà dal 18 al 21 luglio e ospiterà, tra gli altri, l'atteso panel dei Marvel Studios.

Come potete vedere in calce alla notizia, tra i soggetti raffigurati nei poster troviamo icone quali IT, il cui seguito è atteso per il prossimo 5 settembre, Detective Pikachu e Batman, ma anche film di genere come l'apprezzato Babadook di Jennifer Kent e La fine del mondo, il terzo film della ormai leggendaria Trilogia del Cornetto firmata da Edgar Wright (qui trovate la nostra ode alla Trilogia del Cornetto).

Ogni poster è dotato di una versione standard e di una variant, chi vorrà acquistare al Comic-Con quello de La fine del mondo, per esempio, potrà scegliere tra la versione verde con il personaggio di Simon Pegg e la versione rosa con quello di Nick Frost.

Vi ricordiamo che durante l'evento saranno presentate serie attese come The Witcher, Star Trek: Picard e tutti gli show dell'Arrowverse ma anche pellicole di spicco come Terminator: Destino Oscuro e tutto ciò che ci attende dalla presenza dei Marvel Studios nelle sala H: il 20 luglio, infatti, Kevin Feige & Co. si preparano infatti a svelare ufficialmente la fase 4 del Marvel Cinematic Universe - tra cui sono già confermati Black Widow, Gli Eterni e Shang-Chi oltre a sequel come Doctor Strange e Black Panther.