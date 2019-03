Una splendida Harley Quinn 'barista' nelle nuove foto dal set di Birds of Prey

Due settimane fa le foto di Ewan McGregor nei panni di Maschera Nera, ma dopo una pausa di materiale leaked con le foto dell'attesissimo Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of the One Harley Quinn), ecco che adesso approdano online nuove immagini dal set con protagonista Harley Quinn.

Possiamo ammirarle grazie alla pagine Twitter Harley Quinn Updates e ci regalano una splendida Margot Robbie (The Wolf of Wall Street, Tonya) nei panni della Regina del Crimine, qui in versione barista con un vassoio in mano pieno di cocktail dal colore verde acido. Sembra stia in procinto di servirli a qualcuno, forse alle altre compagne, comunque sempre con fare divertito e psicotico.



In un'altra serie di immagini possiamo invece ammirare sempre Harley Quinn ma questa volta in macchina, in compagnia dell'attrice Ella Jay Basco, che nel film veste invece i panni di Cassandra Cain, una delle compagne della protagonista. Di Huntress, Black Canary e Renee Montoya nessuna traccia, ma forse potremmo avere modo di ammirarle nelle prossime settimane, in nuove foto dal set.



Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of the One Harley Quinn) è atteso nelle sale americane il 7 febbraio 2020. Nel cast anche Mary Elizabeth Winstead e Journee Smollet-Bell.