La splendida cover di Empire dedicata a C'era una volta a Hollywood

La cover speciale di luglio della rivista di Empire è dedicata a C'era una volta a Hollywood, la nuova attesissima pellicola di Quentin Tarantino che debutterà negli Stati Uniti il mese prossimo.

Potete trovare le immagini delle due versioni in calce alla notizia.

Disegnata da The Red Dress in uno stile che ricorda da vicino Pulp Fiction - il regista in passato ha confermato che questo è film è ciò che più si avvicina alla Palma d'Oro del 1994 - la nuova cover dedicata agli abbonati ci mostra una suggestiva Hollywood al tramonto rappresentata dai suoi simboli più riconoscibili: la Walk of Fame, la scritta gigante e il Cinerama, il tutto contornato da un'atmosfera che rimanda all'ambientazione anni '60 del film.

Il prossimo numero della rivista conterrà delle nuove interviste al regista e ai protagonisti Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie, del quale abbiamo già avuto in primo assaggio con le dichiarazioni di Tarantino sul suo film preferito della Marvel.

Presentato in anteprima mondiale allo scorso Festival di Cannes, dove ha ricevuto una standing ovation di 7 minuti, C'era una volta a Hollywood è sulla buona strada per diventare il film di maggior successo di Tarantino, almeno per quanto riguarda il box office. In attesa di vederlo in Italia, dove vi ricordiamo debutterà il 19 settembre, vi rimandiamo alla nostra recensione di C'era una volta a Hollywood.