La splendida Ana De Armas è l'Agente Paloma per un photoshoot di 007 No Time To Die

A due mesi dall'uscita nelle sale italiane dell'attesissimo 007 No Time to Die di Cary Fukunaga (Maniac, True Detective), la compagnia di gioielli Chopard ha recentemente annunciato una partnership commerciale con il franchise di James Bond, dove verranno mostrati alcuni pezzi speciali della collezione Green Carpet.

A indossarli ci penerà la splendida e bravissima Ana De Armas, che nel film veste i panni della bond girl di turno, l'Agente CIA Paloma. Lungo tutto il film indosserà tre bellissimi pezzi di alta gioielleria, una collana da 43 carati di diamanti, un bracciale abbinato con 82 carati di diamanti e infine un paio di orecchini da 14 carati. Per promuovere l'haute joaillerie, Chopard ha pensato bene di mettere in piedi un fantastico photoshoot con protagonista la meravigliosa attrice. Le foto potete vederle in calce.



Diretto da Cary Fukunaga, a cui è stata affidata la regia del film dopo l'abbandono di Danny Boyle, il film vede anche il ritorno nel cast di Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Christoph Waltz e Jeffrey Wright. Tra le new entry, oltre al già citato Malek, troveremo anche Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch e Billy Magnussen.

In 007: No Time To Die, venticinquesimo (e più costoso della saga di Bond) capitolo dell'acclamato franchise nato dai romanzi di Ian Flaming, l'agente 007 ha lasciato il servizio attivo e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica, quando è costretto a tornare in azione per aiutare il suo amico Felix Leiter della CIA.



No Time To Die uscirà nelle sale italiane il prossimo 9 aprile 2020, tra appena due mesi.