Splash, Tom Hanks ricorda: 'All'epoca nessuno voleva lavorare con Disney'

Come molti di voi ricorderanno, Disney non è sempre stata il colosso capace di fare un sol boccone di mezza Hollywood: tornando indietro di poco più di 30 anni potremmo infatti ammirare una House of Mouse in profonda crisi, come confermano le parole con cui Tom Hanks ha ricordato il giorno in cui accettò il ruolo da protagonista in Splash.

Il film che qualche tempo fa finì al centro delle polemiche per una censura applicata da Disney+ alla scena di nudo di Daryl Hannah fu diretto da un Ron Howard ancora alle prime armi come regista, e stando a quanto riportato dalla star di Cast Away non fu affatto facile, per l'ex-Ricky Cunningham di Happy Days, trovare qualcuno disposto ad accettare il ruolo.

"Ron Howard aveva da poco lasciato la serie, lui sarebbe stato il regista e gli avevano scritto questo film chiamato Splash. Ma era per Disney, nessuno voleva lavorare per Disney, quindi nessuno avrebbe accettato il lavoro. E alla fine pensarono: 'Hey, quel ragazzo che ha preso a calci Fonzie potrebbe andar bene [in riferimento alla comparsa di Tom Hanks in Happy Days]'. E quindi finii a fare questo provino" sono state le parole di Hanks.

Strano pensare a una Disney così in difficoltà, non trovate? Fortuna che, anche allora, ci fu un Tom Hanks pronto a tirarla fuori dai guai! Quel che è certo è che noi ci abbiamo guadagnato una delle prove più ingenue, fresche e amate del futuro premio Oscar.