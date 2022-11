Splash, Disney ripristina la scena di nudo di Daryl Hannah in 4K

Disney ha deciso di ripristinare una scena di nudo nel film Splash, diretto da Ron Howard. Dopo la pubblicazione del film sulla piattaforma streaming Disney+, i fan si sono accorti della censura di una scena di nudo della protagonista Daryl Hannah, con il fondoschiena dell'attrice coperto dai capelli grazie alla CGI.

Disney aveva censurato Splash ma in seguito all'introduzione del Parental Control sulla piattaforma, Disney ha deciso di eliminare la censura della sequenza ripristinando la versione originale.

Non è la prima volta che Disney viene accusata di censura; nel 2020 i fan della serie I maghi di Waverly hanno notato la censura della scollatura di Maria Canals-Barrera in un episodio dello show.



Anche nel film Tutto quella notte, i fan hanno notato la censura di una battuta del personaggio interpretato da Elisabeth Shue.

Uscito nelle sale nel 1984, Splash fu il primo film Disney con classificazione PG sotto il marchio Touchstone Pictures, dedicato ai film per adulti senza il marchio disneyano.

Il film, uscito in Italia con il titolo Splash - Una sirena a Manhattan, la relazione tra Allen (Tom Hanks) e la sirena Madison (Daryl Hannah); i due s'innamorano ma la serenità è minacciata da Walter Kornbluth, un ittiologo che vuole mettere le mani su Madison per mostrarla alla comunità scientifica.



Il film è diretto da Ron Howard, che in passato ha ricordato la presenza di John Candy ubriaco sul set a causa di Jack Nicholson.