Gli spiriti dell'isola arriva su Disney+: quando vedere il nuovo film con Colin Farrell

Gli spiriti dell'isola è rimasto a secco agli Oscar 2023, ma i fan potranno comunque brindare insieme a Colin Farrell e Brendan Gleeson grazie alla piattaforma di streaming on demand Disney+, che accoglierà il nuovo film di Martin McDonagh in esclusiva da questa settimana.

Per la precisione, Gli spiriti dell'isola uscirà su Disney+ da domani mercoledì 22 marzo, e sarà disponibile per tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi: dopo aver ottenuto 9 nomination agli Academy Award, tra cui quella per il Miglior Film, e 10 nomination ai BAFTA Award con 4 vittorie (Miglior Attrice Non Protagonista, Miglior Attore Non Protagonista, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Film Britannico), il film Searchlight Pictures si prepara dunque al debutto in streaming, l'occasione perfetta per recuperarlo comodamente da casa.

La storia, ambientato su un’isola al largo della costa occidentale dell’Irlanda, è quella du due amici di lunga data, Pádraic (il candidato ai premi Oscar e BAFTA Colin Farrell) e Colm (il candidato ai premi Oscar e BAFTA Brendan Gleeson), che si trovano in una situazione di stallo quando Colm mette inaspettatamente fine alla loro amicizia. Pádraic, scioccato da questa decisione, non si rassegna e tenta di ricucire il rapporto, aiutato dalla sorella Siobhán (la candidata all’Oscar e vincitrice del BAFTA Kerry Condon) e da un giovane e problematico abitante dell’isola, Dominic (il candidato all’Oscar e vincitore del BAFTA Barry Keoghan). Ma i ripetuti sforzi di Pádraic non fanno altro che rafforzare la determinazione dell’ex amico e quando Colm lancia un ultimatum disperato, gli eventi precipitano rapidamente con conseguenze scioccanti.

