Spirited, Ryan Reynolds e Will Ferrell insieme al Super Bowl in attesa del loro nuovo film

Mentre a Natale li vedremo protagonisti di una nuova rivisitazione del classico di Natale di Charles Dickens, A Christmas Carol, Will Ferrell e Ryan Reynolds erano insieme anche durante la serata del Super Bowl, intenti a godersi lo spettacolo. Nel corso della serata sono apparsi anche altri nomi come Ben Affleck, Jennifer Lopez, Charlize Theron.

A postare un'immagine che li immortala insieme al Super Bowl 2022 è stato lo stesso Ryan Reynolds sul suo profilo Instagram, con la seguente e sarcastica didascalia: "Will continua a chiedermi perché ci sia un quarto down". Presto vedremo i due attori insieme in Spirited, film Apple che riadatta il Canto di Natale di Dickens in versione moderna.

Le riprese di Spirited si sono svolte tra luglio e ottobre 2021 ma non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per il film Apple, ma è indubbio che sicuramente si punterà su un'uscita natalizia, quindi non vedremo il film fino al Natale 2022 immaginiamo.

Protagonista della pellicola è Ryan Reynolds nei panni di un personaggio che richiamerà la figura di Ebenezer Scrooge, il villain della storia di Charles Dickens, che riceverà la visita di alcuni fantasmi natalizi, ovvero quello del Natale Passato, Presente e Futuro. Will Ferrell sarà uno dei fantasmi mentre nel cast di Spirited c'è anche Octavia Spencer nei panni di una collaboratrice che lavora con il protagonista e che aiuterà il Fantasma del Natale Presente ad insegnare all'uomo la gentilezza opportuna nel corso delle festività natalizie.

Scritto e diretto da Sean Anders e John Morris, con musiche composte da Khiyon Hursey, Sukari Jones, e Mark Sonnenblick assieme ai compositori di The Greatest Showman Pasek & Paul, Spirited vedrà nel cast, oltre a Reynolds e Ferrell, anche Sunita Mani, Jen Tullock, Joe Tippett, Marlow Barkley, Patrick Page e Aimee Carrero.

Su queste pagine potete visualizzare il primo teaser di Spirited.