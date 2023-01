Spirited: Ryan Reynolds si 'metterà in ridicolo' in caso di nomination agli Oscar

Lo scorso 11 Novembre usciva Spirited, il remake di Christmas Carol con Reynolds e Ferrel che ha divertito il mondo intero. Uno degli aspetti più apprezzati del film è stata sicuramente la colonna sonora, ma in particolare una potrebbe essere candidata agli Oscars.

"Guarda, se questa canzone viene nominata agli Academy Award, il minimo che posso fare è salire sul palco e mettermi in ridicolo", ha affermato l'attore durante un'intervista per Variety. Non è chiaro però di quale canzone nello specifico stia parlando l'attore hollywoodiano. Ad ogni modo, continua Reynolds, "sto cercando di non pensarci".

Ci pensa invece il suo "acerrimo nemico" Hugh Jackman, che non tollererebbe la partecipazione agli Oscars dell'attore che interpreta Deadpool. Chiaramente scherzando, i due continuano la faida fittizia che ormai è storica e di certo non accenna ad arrestarsi. "Reynolds che ottiene una nomination per Miglior canzone? Intollerabile", ha affermato Wolverine su Twitter, con la sua aria finta di astio tra i due.Tra l'altro Reynolds e Jackman torneranno a collaborare in Deadpool 3, e già stanno facendo a gara su chi sarà più muscoloso e possente tra i due.

Non resta che aspettare le nomination degli Oscar di quest'anno per vedere se Reynolds manterrà, o meno, la parola data.