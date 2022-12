Spirited, il cantautore Justin Paul spiega la genesi di un esilarante momento musicale!

Come ormai d'abitudine, Ryan Reynolds si conferma essere fautore di folli idee. In Spirited, nuova commedia musicale di AppleTv+, pare che l'idea di realizzare una scena in cui lui e Will Farrell insultassero persone cantando nella Londra dickensiana sia stata proprio dell'attore di Deadpool.

Il momento musicale che ne esce, al limite del surreale, è stato ovviamente realizzato dalle menti dietro i brani del film, Justin Paul e Benj Pasek insieme a Mark Sonnenblick, Sukari Jones e Khiyon Hursey. Lo stesso Paul ha raccontato della genesi di questa strana e divertente scena musicale. "Quando Ryan Reynolds ha un'idea, dici semplicemente, 'come facciamo a realizzarla?'" ha detto il compositore e cantautore. "Era un concetto molto semplice, un insulto volgare nel mondo dell'Inghilterra dickensiana che deve diventare una canzone".

Già nel trailer di Spirited si poteva vedere come la storia volesse riadattare A Christmas Carol in una chiave molto più comica. La scena tanto agognata si è tradotta in una serie di eventi comicamente perfetti e senza senso che comprendono un uomo in fiamme, il tip tap di Will Farrell e un improbabile cameo di Judi Dench. "La canzone ha una sorta di funzione narrativa che va al di là di qualcosa di stupido" racconta Paul, svelando come in realtà il brano abbia come obiettivo tirare fuori del bene in un posto, come l'Inghilterra raccontata da Dickens, triste e malandato.

Nel cast di Spirited ritroviamo anche Octavia Spencer che ritorna al cinema affiancando Will Farrell e Ryan Reynolds. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!