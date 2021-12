Spirited, il primo buffo teaser del musical di Natale con Ryan Reynolds e Will Ferrell

Nell'ottobre 2019 veniva annunciato un musical di Natale con Ryan Reynolds e Will Ferrell, ma finora avevamo avuto davvero pochi aggiornamenti al riguardo. Adesso però Reynolds, con una delle sue buffe trovate, ci mostra un primo teaser di Spirited.

Apple TV+ ha avuto l'idea di mette re sullo stesso set Will Ferrell e Ryan Reynolds, e adesso ne iniziamo a vedere i risultati.

Risultati che, neanche a dirlo, non possono che essere esilaranti, o quantomeno bizzarri... Proprio come questo primo teaser di Spirited, la musical comedy ispirata al celebre Canto di Natale di Charles Dickens in cui li vedremo recitare.

Con la semplice scritta "iPhoto Album", il video condiviso dall'attore di Deadpool parte su una schermata che ha come sfondo Ferrell, e prosegue per sembrare proprio una di quelle compilation che si creano con il Mac.

Tra foto (vere e finte) del dietro le quinte del film e alcuni scatti che sembrano tratti direttamente dal film, riusciamo dunque a farci un'idea su cosa ci aspetterà la prossima stagione natalizia, quando la pellicola farà il suo debutto nel 2022 sul servizio streaming dell'azienda di Cupertino.

Scritto e diretto da Sean Anders e John Morris, con musiche composte da Khiyon Hursey, Sukari Jones, e Mark Sonnenblick assieme ai compositori di The Greatest Showman Pasek & Paul, Spirited vedrà nel cast, oltre a Reynolds e Ferrell, anche Octavia Spencer, Sunita Mani, Jen Tullock, Joe Tippett, Marlow Barkley, Patrick Page e Aimee Carrero.