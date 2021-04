Spirit: arriva il sequel del celebre film animato, guardate il trailer e sentitevi vecchi!

Circa 20 anni fa Spirit: Cavallo Selvaggio conquistava pubblico e critica e arrivò alla nomination Oscar per il miglior film d'animazione: la saga sarebbe continuata con una serie TV Netflix, ma nel tempo non è mai arrivato un sequel ufficiale. Fino ad ora.

Ecco infatti spuntate Spirit Untamed, sequel di Cavallo Selvaggio mostratosi ufficialmente nel trailer all'interno dell'articolo e pronto per una distribuzione prevista per il 4 giugno prossimo.

Il film presenta i talenti vocali di Isabela Merced, Julianne Moore, Jake Gyllenhaal, Marsai Martin, Mckenna Grace, Walton Goggins, Andre Braugher ed Eiza González e racconterà la storia di Lucky Prescott, una ragazzina messicana che non ha mai conosciuto veramente la sua defunta madre, Milagro Navarro, un'impavida stuntman a cavallo famosissima a Miradero, una piccola città ai margini della frontiera.

Come sua madre, Lucky non è esattamente una fan delle regole e delle restrizioni, il che ha causato in sua zia Cora non poche preoccupazioni. Un giorno la ragazza incontra Spirit, un Mustang selvaggio che con Lucky condivide una vena indipendente, e insieme dovranno affrontare un crudele mandriano che, con l'aiuto del suo team, è intenzionato a catturare Spirit e la sua mandria per venderli all'asta.

Il film è tratto dalla serie tv animata Spirit Riding Free, e sarà accompagnato dal videogame La grande avventura di Lucky. Per altre notizie sul mondo animato, guardate il trailer del nuovo film Netflix I Mitchell contro le Macchine.