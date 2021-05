Spiral, il regista sta pianificando un 'MarvelVerse' della saga di Saw

Il regista di Spiral - L'eredità di Saw, Darren Lynn Bousman, ha grandi progetti per il franchise di Saw, paragonando addirittura la sua idea a qualcosa di simile al Marvel Cinematic Universe. Il regista ne ha discusso durante il podcast di Bloody Disgusting, The Boo Crew. Un futuro di Saw sulla falsariga dell'universo cinematografico Marvel?

"Solo perché Spiral esiste non significa che non ci sarà mai un Saw 9. Questo è un diversivo... questo è un percorso diverso" ha spiegato Bousman.

Il regista ha proseguito, raccontando cosa potranno eventualmente aspettarsi i fan dal futuro del franchise:"Quello che penso accadrà, se avrà successo, è che vedrete Spiral 2 e poi Saw 9. E poi vedrete Spiral 3, vedrete Saw 10. Potreste vedere una serie tv. Quindi penso che vedrete il MarvelVerse del franchise di Saw, dove si svolgono diverse trame. E penso che sia quello che sta per succedere".



Nel frattempo le recensioni internazionali di Spiral hanno accolto tiepidamente il film. Ma il proseguo del franchise passa soprattutto dai risultati al botteghino.

Un potenziale Saw Universe dipende tutto dal successo dell'ultimo film di Bousman:"Ho trovato un rinnovato interesse per l'universo di Saw. Ho pensato che fosse stato sfruttato e fosse stato fatto tutto il possibile. Avere la possibilità di lavorare con persone come Chris Rock e Samuel L. Jackson ha in qualche modo rinvigorito il mio amore per questo tipo di storie e cosa si può fare con loro".

Diretto da Darren Lynn Bousman, Spiral - L'eredità di Saw è interpretato da Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella, Marisol Nichols e Zoie Palmer. Il film si trova attualmente nelle sale americane e verrà distribuito in Italia dal 16 giugno.



Ecco l'incalzante trailer italiano di Spiral - L'eredità di Saw.