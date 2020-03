Spiral: il nuovo poster del reboot di Saw anticipa la sanguinosa indagine di Chris Rock

Nella notte la Lionsgate ha pubblicato il nuovo poster ufficiale di Spiral: L'Eredità di Saw, reboot del celebre franchise horror creato da James Wan con protagonisti questa volta Chris Rock e Samuel L. Jackson.

La locandina, che come al solito potete visionare comodamente in calce all'articolo, mostra la prima vittima del franchise dalla pausa del 2017, con il protagonista interpretato da Rock quasi sperduto di fronte all'inestricabile mistero che si ritrova di fronte.

Nel film, che si ricollegherà solo in parte ai film precedenti, sarà incentrato sulle indagini dello sfacciato detective Ezekiel Zeke Banks (Rock), che dopo aver lavorato all'ombra di uno stimato veterano della polizia (interpretato da Jackson), insieme al suo collega (Max Minghella) dovrà indagare su dei macabri omicidi che ricordano il raccapricciante passato della città, vittima anni prima degli spietati crimini del serial killer Jigsaw. Rimasto incastrato suo malgrado in un mistero sempre più profondo, Zeke si ritrova al centro del morboso gioco di un nuovo serial killer.

Il film (che, lo ricordiamo, sarà classificato Rated-R), arriverà nelle sale italiane il prossimo 14 maggio. Nell'attesa, vi rimandiamo al trailer e poster di Spiral - L'Eredità di Saw (in originale Spiral: From The Book Of Saw). Cosa vi aspettate dal nuovo capitolo della saga? Fatecelo sapere, come sempre, nell'area dedicata ai commenti.