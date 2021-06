Spiral - L'eredità di Saw, Samuel L. Jackson nel vortice del Gioco in una clip esclusiva

A nemmeno 24 ore dal debutto nelle sale italiane dell'atteso Spiral - L'eredità di Saw diretto Darren Lynn Bousman, regista veterano del franchise già dietro a Saw II, Saw III e Saw IV, qui di ritorno alla saga di Jigsaw dopo 14 anni d'assenza, è grazie a 01 Distribution che possiamo mostrarvi una clip in esclusiva del film.

Al centro del footage in italiano c'è il personaggio di Marcus Banks interpretato da Samuel L. Jackson, padre del protagonista della nuova storia poliziesca del franchise thriller-horror, il Detective Zeke Banks interpretato invece da Chris Rock - anche autore del soggetto. Nel filmato Marcus si ritrova in un magazzino fatiscente e abbandonato dove secondo lui potrebbe nascondersi il nuovo Jigsaw, un imitatore dell'originale John Kramer o forse un suo nuovo discepolo, la cui identità resta ovviamente celata e la cui scoperta è anzi al centro della narrazione del racconto.



Spiral - L'eredità di Saw vede nel cast anche Max Minghella, Marisol Nichols, Zoie Palmer e Nazeen Contractor, per un'uscita prevista nelle sale cinematografiche italiane domani, 16 giugno 2021. Intanto vi ricordiamo che sempre Bousman starebbe già lavorando a un Saw 10, con l'idea di proseguire il franchise sotto forma di Universo Condiviso in stile Marvel, anche se i dettagli in merito sono ancora pochi e fumosi.



Fateci sapere cosa ne pensate della clip esclusiva nei commenti.