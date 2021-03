Spiral - L'eredità di Saw: Samuel L. Jackson anticipa l'arrivo di un nuovo trailer

Spiral - L'eredità di Saw dovrebbe arrivare nelle sale americane a partire dal prossimo maggio e Samuel L. Jackson ha annunciato con un tweet la data di lancio del nuovo trailer, ovvero martedì 30 marzo.

L'attore infatti, proprio nelle ultime ore ha pubblicato una sua immagine distorta a formare una spirale e ha semplicemente scritto "tomorrow" per indicare il giorno di lancio del trailer dell'ultimo attesissimo film del franchise di Saw. La stessa immagine è stata pubblicata anche da Chris Rock che proprio in Spiral - L'eredità di Saw interpreta il figlio di Samuel L. Jackson.

Secondo la sinossi del film, una mente criminale inizia a scatenare una forma contorta di giustizia: seguendo le orme di suo padre, uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), il detective Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) e il suo partner esordiente (Max Minghella) vengono assegnati alla macabra indagine, quando diventa sempre più chiaro che questi omicidi ricordano il raccapricciante passato della città.

L'uscita di Spiral - L'eredità di Saw è stata anticipata, il film infatti non sarebbe dovuto arrivare nelle sale cinematografiche il prossimo 14 maggio. Cosa vi aspettate da questo nuovo capitolo della saga? Riuscirà ad essere all'altezza dei precedenti? Per scoprirlo, non ci resta che attendere, almeno fino a domani.