Spiral - L'eredità di Saw, ecco perché nel film non ci sarà Billy il Pupazzo

Manca davvero poco al ritorno del franchise di Saw nelle sale cinematografiche ma i fan noteranno un piccolo grande cambiamento. Diretto da Darren Lynn Bousman, il film è incentrato su un agente di polizia interpretato da Chris Rock che si trova ad indagare sull'operato di quello che sembra un killer imitatore di Jigsaw.

Questa volta il nuovo killer ha una nuova bambola, un maiale nell'uniforme di un ufficiale di polizia, che accantona per la prima volta il burattino Billy.

Nonostante questa assenza è proprio Billy il Pupazzo a dare il nome al film; Spiral si riferisce proprio alla spirale dipinta sulle guance di Billy. Ma il franchise sta subendo un cambiamento. Spiral sarà nei cinema dal prossimo 16 giugno, anche nelle sale italiane.



"Se fossi stato chiamato a dirigere Saw 9 sarebbe stata una cosa molto diversa dal dirigere Spiral, penso che sia importante per me differenziare i due. E non volevo insultare i fan cercando di creare un altro Jigsaw perché c'è solo un Tobin Bell e nessuno può reggere il confronto con ciò che ha portato quel personaggio. Quindi volevo andare verso qualcosa di totalmente diverso. Volevo che l'assassino fosse così diverso da Jigsaw che non ci sarebbe stato alcun paragone con quello. Sono persone diverse. Quindi quando inizi a percorrere quella strada devi cambiare un po' tutto. Perché se stai buttando fuori Jigsaw devi cambiare anche pupazzo" ha dichiarato Bousman.



Scoprite la prima clip ufficiale di Spiral - L'eredità di Saw con protagonista Chris Rock e Samuel L. Jackson.