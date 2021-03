Spiral: L'eredità di Saw, nuovo teaser: il film con Chris Rock è stato anticipato!

Il periodo di rinvii per le uscite cinematografiche è stato lunghissimo e continua ancora, quindi ogni insperato anticipo è sempre il benvenuto: l'ultimo titolo a beneficiarne è stato nelle scorse ore Spiral: L'eredità di Saw, reboot della celebre saga horror con protagonista Chris Rock.

Il film, previsto da Lionsgate per il 21 maggio 2021, è stato spostato al 14 maggio: per annunciare la notizia, l'account Twitter ufficiale di Sprial: L'eredità di Saw ha pubblicato un nuovo teaser che potete vedere in calce all'articolo.

"Avete aspettato abbastanza: Spiral: L'eredità di Saw arriverà solo nelle sale il 14 maggio 2021" si legge nel post, mentre in una dichiarazione aggiuntiva il presidente della distribuzione di Lionsgate David Spitz ha dichiarato: "Sappiamo che i fan di Saw, così come coloro che con questo capitolo entreranno per la prima volta in questo franchise, saranno in piedi davanti alle loro sedie con questo nuovo entusiasmante film. E siamo orgogliosi di supportare gli espositori e gli esercenti con uno dei nostri film più attesi. Siamo fiduciosi che questo titolo darà il via ad una robusta stagione estiva di grande cinema".

Secondo la sinossi del film, una mente criminale inizia a scatenare una forma contorta di giustizia: seguendo le orme di suo padre, uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), il detective Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) e il suo partner esordiente (Max Minghella) vengono assegnati alla macabra indagine, quando diventa sempre più chiaro che questi omicidi ricordano il raccapricciante passato della città.

