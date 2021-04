Spiral - L'eredità di Saw, prima clip ufficiale con Chris Rock e Samuel L. Jackson

A due settimane dall'uscita ufficiale dell'atteso Spiral - L'eredità di Saw, è grazie a Bloody Disgusting che possiamo mostrarvi una prima clip ufficiale del nono capitolo del franchise horror diretto da Darren Lynn Bousman e con protagonisti i grandi Chris Rock e Samuel L. Jakcson in una nuova indagine.

Max Minghella, Marisol Nichols e Zoie Palmer sono i co-protagonisti del film, con la regia affidata a Darren Lynn Bousman, veterano della saga già dietro a Saw II del 2005, Saw III e Saw IV. La sceneggiatura è stata scritta da Josh Stolberg e Peter Goldfinger e segue l'arrivo in città di una mente sadica, che scatena sui criminali una forma contorta di giustizia. Il detective Ezekiel "Zeke" Banks (Rock), insieme al suo collega alle prime armi (Minghella), dovrà occuparsi dell'indagine macabra che inizia dopo questo sconcertanti omicidi seriali, che ricordano il passato raccapricciante della città.



L'uscita americana di Spiral: L'eredità di Saw è prevista per il prossimo 14 maggio e in Italia ha annunciato Leone Film Group il film uscirà appena un mese dopo, il 16 giugno 2021. Stando inoltre a quanto rivelato nelle ultime settimane da Bloody Disgusting, sarebbe già in sviluppo un Saw 10, anche se il buon esito della produzione dipenderà ovviamente dall'accoglienza di Spiral.



