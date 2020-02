Spiral - L'eredità di Saw classificato ufficialmente come Rated-R

Anche se Chris Rock ha anticipato che il nuovo capitolo conterrà molto più humor rispetto ai precedenti, a quanto pare che ha contribuito a rendere celebre la saga in tutto il mondo.

Secondo quanto riportato da Bloody Disgusting, infatti, il film targato Lionsgate è stato classificato ufficialmente come Rated- R per via delle "sequenze di brutale violenza e torture, linguaggio esplicito, alcuni riferimenti sessuali e un breve uso di droghe."

Tra i protagonisti di Spiral troveremo anche Samuel Jackson, mentre nel resto del cast ci saranno Max Minghella e Marisol Nichols.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola: "Lavorato all'ombra di uno stimato veterano della polizia (interpretato da Jackson), lo sfacciato detective Ezekiel 'Zeke' Banks (Rock) e la sua recluta (Minghella) devono indagare su dei macabri omicidi che ricordano il raccapricciante passato della città. Incastrato senza volerlo in un mistero sempre più profondo, Zeke si ritrova al centro del morboso gioco di un serial killer."

Il film, lo ricordiamo, arriverà nelle sale italiane il prossimo 14 maggio.