Spinning Man: trailer e poster per il thriller con Guy Pearce e Pierce Brosnan

La Lionsgate ha diffuso in streaming il primo trailer di, thriller con protagonistidisponibile dal prossimo aprile.

Basato sul romanzo omonimo di George Harrar, la pellicola si concentrerà sul personaggio di Evan, padre di famiglia e professore di filosofia il cui passato rivela numerosi rapporti illeciti con i suoi studenti. Quando una giovane donna viene trovata uccisa, Evan diventa il primo sospettato. Oltre ai due attori protagonisti, nel cast troveremo anche Clark Gregg (The Avengers, Agents of S.H.I.E.L.D.) nel ruolo di Paul, un avvocato che aiuta Evan a svelare la legalità del suo rapporto con gli studenti. Gregg manca dal cinema da ben quattro anni, quando girò il suo primo film da regista, Trust Me, e recitò in Un giorno come tanti, diretto da Jason Reitman.

Il film che doveva inizialmente essere diretto da Peter Flinth (Nobel’s Last Will) e vedere nel cast Nikolaj Coster-Waldau (Game Of Thrones), Greg Kinnear (Little Miss Sunshine) e Emma Roberts (Beauty And The Beast), è stato diretto invece da Simon Kaijser (Stockholm East) e scritto da Matthew Aldrich, quest’ultimo co-sceneggiatore dell’ultimo acclamato film della Pixar, Coco.

Di seguito potete visualizzare anche il poster ufficiale della pellicola, che approderà in alcune sale american e On Demand il prossimo 6 aprile.