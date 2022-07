Spin Me Round, Alison Brie e Aubrey Plaza giro per l'Italia nel trailer della commedia

Due star della commedia, Alison Brie e Aubrey Plaza, sono le mattatrici del prossimo film diretto da Jeff Baena, Spin Me Round, che uscirà anteprima USA il 19 agosto. Online è stato pubblicato il nuovo trailer del film che mostra le due protagoniste, interpretate da Brie e Plaza, scorrazzare in giro per l'Italia.

Prodotto da Duplass Brothers Productions, Spin Me Round racconta la storia di una manager di una catena di ristoranti italiani che ottiene l'irripetibile opportunità di partecipare ad un programma di full immersion d'aggiornamento nel Belpaese. Giunta in Italia conosce un uomo che crede possa essere il suo 'principe azzurro', accorgendosi che non è tutto oro quel che luccica e ritrovandosi infilata in una spericolata avventura ricca di pericoli e misteri.



Alison Brie interpreta Amber, la manager che arriva in Italia, e s'invaghisce di un affascinante CEO, Nick Martucci (Alessandro Nivola), accompagnato dalla sua assistente Kat, interpretata a Aubrey Plaza - non perdetevi il trailer di Emily The Criminal, il suo nuovo thriller - Sarà proprio quest'ultima a condurla in un viaggio selvaggio attraverso lo Stivale.



Il cast del film comprende anche Debby Ryan, Molly Shannon, Zach Woods, Ayden Mayeri e Fred Armisen.



Alison Brie ha collaborato alla sceneggiatura e il film arriverà soltanto in un numero limitato di sale prima di sbarcare anche in streaming.

Nel 2020 Alison Brie era pentita di BoJack Horseman e aver accettato di doppiare Diane, un personaggio americano di origine vietnamita.