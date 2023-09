Ci saranno altri spin-off di Hunger Games? Parla il regista del prequel

L'incredibile successo di Hunger Games, che dai libri di Suzanne Collins è passato al cinema con la saga di Francis Lawrence e con protagonisti Jennifer Lawrence e Liam Hemsworth, potrebbe conoscere una nuova stagione con il prequel Ballata dell'Usignolo e del Serpente. Ci saranno altri spin-off? Ecco la risposta del regista.

"All'inizio mi piaceva far parte della serie perché le storie sono fantastiche. Ma ciò che è sempre stato gratificante è che parlavano sempre di qualcosa. Suzanne [Collins] scrive sempre partendo da una base tematica. Quelli originali riguardavano tutte le conseguenze della guerra. Ballata dell'Usignolo e del Serpente è sullo stato della natura. Questo è ciò che li fa sentire ricchi e non superficiali, e penso che sia il motivo per il quale hanno resistito alla prova del tempo, onestamente... Se Suzanne avesse un'altra idea tematica che ritiene si adatti al mondo di Panem - sia che si tratti di persone nuove o personaggi familiari, tipo Finnick, Haymitch, chiunque... sarei davvero interessato a vederla e farne parte, ma non ho alcun interesse a dire 'Mi piacerebbe fare i giochi di Finnick'. È un personaggio fantastico ma quali sono i fondamenti tematici che lo rendono degno di nota e rilevante?" ha dichiarato Lawrence.



Ballata dell'Usignolo e del Serpente è ambientato molti anni prima che Coriolanus Snow diventi presidente di Panem. Il giovane Coriolanus viene scelto come mentore del Distretto 12 nei nuovi Hunger Games, usando il proprio fascino, la propria astuzia e la propria inventiva per aiutare la propria candidata a vincere.



Non perdetevi il trailer di Ballata dell'Usignolo e del Serpente, con protagonista la star di Biancaneve Rachel Zegler.