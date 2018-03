Spike Lee sembra confermato alla regia di Nightwatch, spin-off di Spider-Man

Anche se, come sapete, il personaggio diè ufficialmente nel Marvel Cinematic universe dei, per via di un accordo con la, quest'ultima può continuare a sfornare progetti ispirati ai fumetti Marvel di cui dispone i diritti e scollegati dal resto dell'universo Marvel.

L'esempio più evidente è il prossimo Venom con Tom Hardy, In arrivo ad ottobre, o lo spin-off Silver & Black attualmente in fase di sviluppo. Ma la Sony sta continuando a sviluppare ulteriori progetti ispirati ai fumetti della Marvel, sorta di spin-off di Spider-Man, tra cui uno dedicato al personaggio di Nightwatch.

Nightwatch è un antieroe oscuro degli anni '90, protagonista di una sua serie a fumetti. Il protagonista è il Dr. Kevin Trench, che diventa un supereroe dopo esser stato salvato da una versione più vecchia di lui. Il personaggio fu accusato di essere copiato al ben più noto Spawn, almeno nel look, e fu "cancellato".

Stando al precedente rumor, la Sony stava sviluppando uno spin-off con Ed Ricourt come sceneggiatore e Spike Lee come potenziale regista. Ora That Hashtag Show, spesso affidabile nel campo degli scoop, ha affermato che il progetto sta procedendo con Lee confermato alla regia e Cheo Hodari Coker - showrunner del serial Marvel's Luke Cage - impegnato nella riscrittura del copione. Al momento non possiamo confermare il rumor ma vi terremo aggiornati.