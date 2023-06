Spike Lee ricorda le parole di Michael Jackson: 'Sono cortometraggi, non video musicali'

Spike Lee ha presenziato al Cannes Lions Festival per ricevere il primo premio come Creative Maker of the Year riflettendo sul palco a proposito della sua carriera e raccontando aneddoti e consigli che ha ricevuto nel corso degli anni dai personaggi con cui ha avuto modo di collaborare.

In occasione del 66esimo compleanno del regista abbiamo raccontato le parole di Spike Lee a proposito delle difficoltà delle attrici nella Hollywood contemporanea, e, in occasione del festival dedicato ai creativi del mondo della pubblicità siamo lieti di riportare le riflessioni del filmmaker riguardo la sua carriera nell’industria musicale e del marketing.

“È una combinazione di pubblicità, lungometraggi, documentari, non video musicali, ma cortometraggi. Me lo ha detto Michael Jackson di non usare mai il termine video musicale".

Quindi Lee ha ammesso di non aver potuto resistere alla chiamata della Nike per riportare in vita il personaggio di Mars Blackmon, protagonista del suo primo film e di una fortunatissima serie di sport per le Air Jordan, nel nuovo spot Seeen It All, chiamato a festeggiare i 50 anni dell’azienda e ha ricordato come è nata l’idea, oltre trent’anni fa: “Mi hanno chiamato e mi hanno detto che il film era piaciuto e che volevano facessi uno spot che avrei potuto dirigere interpretando Mars Blackmon e con Michael Jordan. All’epoca Michael Jordan non aveva ancora visto il film, né sapeva cosa fosse. Avrebbero potuto trovare facilmente un regista di grido, ma Mike accettò e la cosa fece esplodere la Nike. Da lì è cominciato il mio rapporto con la Nike e con il marchio Jordan”.

Il filmmaker ha poi parlato del suo rapporto con le aziende e di quanto sia stato importante per lui lavorare nella pubblicità: “Dirigere spot pubblicitari è molto redditizio. Non è una cosa che ho deciso io di fare. Non era previsto. Non ero io a chiamare le persone, erano loro a chiamare me. Continuo a fare pubblicità. Quando tutti sono sulla stessa lunghezza d’onda è una cosa bellissima, fare qualcosa di creativoe divertirsi allo stesso tempo è una benedizione”.

Una carriera, quella del regista newyorkese, costellata di successi e che nasce da una cultura cinematografica che continua a ribadire come fondamentale, come fatto attraverso le parole dello stesso Spike Lee a proposito di Nascita di una Nazione.