Spike Lee, il regista di Da 5 Bloods produrrà un nuovo film per Netflix

Spike Lee ha impostato il suo prossimo progetto con Netflix. Il regista premio Oscar, come riporta Variety, produrrà Gordon Hemingway & The Realm of Cthulhu, diretto da Stefon Bristol. Lee ha già collaborato con Netflix per il suo ultimo film, Da 5 Bloods, che ha debuttato con il plauso della critica lo scorso mese di giugno.

Il nuovo lungometraggio che produrrà Lee, basato su una sceneggiatura originale di Hank Woon, è ambientato nell'Africa Orientale del 1928, ed è incentrato su Gordon Hemingway, un pistolero afroamericano truffaldino, che si allea con la principessa guerriera d'élite Zenebe d'Etiopia per salvare il reggente rapito da un antico male.



Spike Lee produrrà il film insieme ai produttori di Da 5 Bloods, Lloyd Levin e Beatriz Levin, che inizialmente hanno opzionato la sceneggiatura di Gordon Hemingway di Woon prima di presentare il progetto a Lee e Stefon Bristol.

Il film sarà anche il secondo progetto di Bristol con Netflix dopo See You Yesterday.

Goodbye Kansas si occuperà degli effetti visivi del film, con Oliver Oftedal e Tom Olsson che co-produrranno il progetto per la divisione produzione di Goodbye Kansas Infinite Entertainment.



In quest'ultimo film ha recitato anche il compianto Chadwick Boseman, star di Black Panther, scomparso lo scorso mese di agosto.