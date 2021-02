Spike Lee alla regia di un film Marvel? Il regista apre alla possibilità

Intervistato da Entertainment Weekly per parlare della sua esperienza con gli Oscar in vista della possibile presenza del suo 5 Bloods nell'edizione 2021 degli Academy Awards, Spike Lee ha raccontato del suo passato di amante dei fumetti Marvel e aperto alla possibilità di dirigere un film del MCU.

"Non ho niente contro la Marvel. Sono cresciuto leggendo i fumetti di Spider-Man. Mentre ho sempre trovato la DC stucchevole" ha dichiarato il regista. "Dico solo che era molto appassionato della Marvel. Se dovesse capitare la giusta opportunità, non dico che sto facendo una campagna perché ciò accada, ma la prenderei in considerazione."

Avendo lavorato con il compianto Chadwick Boseman proprio per Da 5 Bloods, Lee ha spiegato cosa ha significato per lui dirigere l'interprete di Black Panther in uno dei suoi ultimi ruoli: "Chadwick significava molto per tante persone. Pensate ai ruoli che ha interpretato: Jackie Robinson, James Brown, Thurgood Marshall e poi Black Panther. Sapevo che sarebbe stato fantastico in Da 5 Bloods perché Stormin' Norman è un personaggio eroico. Chadwick ha quel tipo di presenza. Quando il nostro fratello è passato dal mondo fisico a quello spirituale, mia moglie ed io abbiamo riguardato Da 5 Bloods. Era un film diverso."

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Lee alla regia di un film Marvel? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla recensione di Da 5 Bloods.