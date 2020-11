Spike Lee, il nuovo film del regista sarà un musical sulla storia del Viagra

È Variety a informarci che il prossimo progetto di Spike Lee (BlackKklansman, Da 5 Bloods) sarà un musical dedicato alla storia del Viagra, la famosa pillola blu prodotta da Pfizer (in questi giorni nuovamente sulla bocca di tutti a causa del vaccino anti-Covid) e cura nota contro la disfunzione erettile dell'uomo.

Prodotto da Studio Entertainment One, il film è basato sull'articolo di David Kushner pubblicato su Esquire e intitolato All Rise: The Untold Story of The Guys Who Launched Viagra. Il progetto è ancora senza titolo (anche se All Rise ci sembra un nome più che adatto) e Lee dirigerà il film su di una sua sceneggiatura scritta a quattro mani con Kwame Kwei-Armah.



Il musical conterrà musiche e canzoni originali scritte da Stew Stewart e Heidi Rodewald, duo già dietro al musical Passing Strange e vincitore del Tony Award. In una dichiarazione ufficiale, Spike Lee ha ringraziato pubblicato la madre per l'ispirazione, soprattutto in merito al genere scelto per raccontare questa incredibile storia vera.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione del bellissimo Da 5 Bloods, che potrebbe anche finire in più di una cinquina finalista agli Oscar 2021.



Fateci sapere cosa ne pensata di questo nuovo e intrigante progetto di Spike Lee nei commenti in calce alla notizia.