Spike Lee: guardate il commovente corto per omaggiare New York durante la pandemia

Spike Lee ha realizzato un toccante omaggio a New York. Un cortometraggio che omaggia la Grande Mela nel periodo della difficile lotta alla pandemia di COVID-19. Il titolo del corto è New York, New York, proprio come il titolo della celeberrima canzone cantata da Frank Sinatra. Il corto si avventura tra le strade di New York in epoca Coronavirus.

"Trovo sia doloroso quando vedi che non c'è nessuno" ha confessato Spike Lee alla CNN "Ma alla fine del film è quando vediamo i newyorchesi. Sapete? Non vorrei essere in nessun altro posto diverso da qui, l'epicentro".

Uno dei temi che fa molto discutere negli Usa in queste settimane è il motivo per cui il virus ha avuto un impatto sproporzionato sulla comunità afroamericana:"Ci sono molte ragioni. Penso che dopo il Coronavirus dovremo cambiare le cose da cima a fondo. Non possiamo tornare a fare le cose che facevamo prima: sanità, educazione, ambiente. Dobbiamo tornare alla lavagna e ripensare davvero tutta l'America da cima a fondo. Si spera con un nuovo presidente" conclude Lee, non lesinando l'ennesima stoccata al presidente Trump.



Nella didascalia del cortometraggio pubblicato sul suo account Instagram, Spike Lee spiega che si tratta di una lettera d'amore ai cittadini. Nel corto si vedono le stazioni della metropolitana, i teatri di Broadway, lo Yankee Stadium e Wall Street, nonché scene di lavoratori della sanità.

Il permesso di utilizzare la canzone di Sinatra è arrivata proprio dalla figlia Tina.

Qualche ora fa Spike Lee ha rivelato il primo poster di Da 5 Bloods che sbarcherà su Netflix mentre su Everyeye trovate la recensione di BlacKkKlansman, l'ultimo film diretto dal regista premio Oscar.