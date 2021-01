Spike Lee vuole realizzare un film a tutti i costi, ecco di cosa si tratta

In oltre 30 anni di carriera, Spike Lee ha dovuto rinunciare a molti progetti anche molto sentiti. Uno di questi è Save Us, Joe Louis, pellicola che voleva realizzare insieme all'amico Budd Schulberg, sceneggiatore premio Oscar per Il fronte del porto con Marlon Brando.

Il film, incentrato sull'amicizia e la rivalità tra due leggende della boxe come Joe Louis e Max Schmeling, sembrava essersi arenato in maniera definitiva nel 2009 in seguito alla scomparsa di Schulberg, ma il regista di Da 5 Blood ha promesso che porterà a termine il progetto in memoria dell'amico.

"Era uno dei più grandi sceneggiatori di tutti i tempi" ha detto Lee in una recente ospitata al podcast Director's Cut della DGA. "Molte persone non lo sanno, ma fa parte della Hall of Fame della boxe come sceneggiatore. Budd era un grande amante del pugilato. Siamo diventati molto amici, e abbiamo scritto insieme uno script intitolato 'Save Us, Joe Louis', riguardante l'amicizia tra Joe Louis e Max Schmeling, due campioni dei pesi massimi."

"Budd è andato a vedere entrambi i combattimenti allo Yankee Stadium, e io ci credevo davvero - ha aggiunto - è morto quando aveva 98 anni e ciò che lo ha spinto ad andare avanti negli ultimi anni era la speranza che avremmo realizzato questo film. Mi chiamava periodicamente per chiedermi 'Spike, hai trovato i soldi?'. Ma non mi dava fastidio, era solo il suo entusiasmo. Voleva fare questo film prima di lasciarci."

Lee infine ha affermato: "Ho fatto una promessa a Budd, e la manterrò. Sarà qualcosa di epico!"

Dopo l'ottimo responso ottenuto da Da 5 Bloods, lo ricordiamo, Lee dirigerà un musical sulla storia del viagra.