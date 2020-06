Spike Lee difende Woody Allen: 'E' un grande regista, e un mio amico'

Nel corso di una recente intervista promozionale il regista Spike Lee ha difeso il collega Woody Allen definendolo un amico e nu grande autore, mentre le polemiche contro di lui non accennano a fermarsi.

"Vorrei solo dire che Woody Allen è un grande, un grande regista e un mio grande amico, e questa cosa dell'annullamento della cultura, che non ha a che fare solo con Woody, sta andando troppo oltre", ha detto il regista premio Oscar a Len Berman e Michael Riedel, co-conduttori della stazione radio di New York City "In The Morning Show”. "Quando ci ripenseremo, capiremo che è sbagliato cercare di cancellare qualcuno come se non fosse mai esistito."

Lee, che è apparso nello show per promuovere il suo nuovo film Netflix Da 5 Bloods, ha aggiunto: "Woody è un mio amico, un mio amico e pure fan dei Knick, e so che sta attraversando un momentaccio ora."

Allen ha faticato a continuare il suo lavoro negli ultimi anni da quando sua figlia Dylan Farrow ha riaffermato le accuse di essere stata molestata nei primi anni '90 quando aveva 7 anni, accuse respinte dai tribunali. Amazon Studios ha abbandonato i piani per l'uscita del suo film del 2018 “A Rainy Day in New York ”e restituito i diritti per la distribuzione USA ad Allen l'anno scorso dopo una lunga causa legale. Allen, che non è mai stato accusato di un crimine dopo due distinte indagini della polizia negli anni '90, ha ripetutamente definito le accuse una "menzogna totale".

Recentemente ha fatto scalpore una sua intervista nella quale ha affermato di aver pensato di ritirarsi dal mondo del cinema.