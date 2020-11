Spike Lee celebra la vittoria di Joe Biden: 'Che la festa abbia inizio!'

Molte sono le star entusiaste per la vittoria di Joe Biden e Spike Lee è sicuramente è una di queste. Tanti sono stati i suoi post sui social network in sostegno del neo eletto Presidente degli Stati Uniti e alcuni giurano di averlo visto addirittura aggirarsi per le strade di Brooklyn con una bottiglia di champagne.

Insomma la gioia sembra essere incontenibile ed alcuni video pubblicati su Twitter ci mostrano il regista di Blackkklansman alle prese con degli incontenibili festeggiamenti in giro per il popoloso quartiere di New York. Spike Lee era stato tra i più acerrimi detrattori di Donald Trump e più volte si era mostrato particolarmente contrariato per i suoi atteggiamenti.

In un'intervista di alcune settimane fa, aveva anche sottolineato che a suo avviso Trump avrebbe sicuramente denunciato brogli elettorali qualora avesse perso le elezioni, portando gli Stati Uniti sull'orlo di una sanguinosa guerra civile.

"Il 3 novembre, chissà cosa accadrà. E potrebbero non essere in grado di dichiarare un vincitore. Ciò potrebbe portare ad una vera e propria guerra civile. Per questo dobbiamo uscire e votare, questo figlio di pu****a non se ne andrà, e dirà che il voto non è valido o truccato. Lo sta già facendo. Farà di tutto per dire che le elezioni non sono valide".

Spike Lee non è stato l'unico ad attaccare il multimiolionario, anche Chris Evans si è scagliato sui social contro Donald Trump.