Gli Spietati, chi sono i Sergio e Don nominati alla fine del film?

Era il 1992 quando usciva Gli Spietati (Unforgiven) film western che vedeva Clint Eastwood come regista, produttore e interprete. Tra le numerose curiosità del film, vi sono due nomi che compaiono nei titoli di coda in una dedica: «a Sergio e Don». Di chi si tratta?

Sono i due maestri del cinema Sergio Leone e Don Siegel: la coppia fu fondamentale nella formazione di Clint Eastwood, il quale ha ben pensato di omaggiarli citandoli a fine film.



Eastwood ha ricordato spesso nel corso degli anni le belle parole che i due gli avevano regalato, come l'affermazione “tieniti stretta la fantasia, l'immaginazione dei bambini” da parte di Sergio Leone: una citazione che, come ricorda l'attore, gli è rimasta estremamente impressa nella memoria ed è stata di grande aiuto per il suo lavoro.

Film con i temi più cari a Clint Eastwood, Gli Spietati ricevette ben 9 candidature agli Oscar, di cui 4 vinti. Il film fu incentrato su Little Bill, uno sceriffo che si ritrovò nei guai per un incidente dentro ad una casa di prostitute. Nel luogo, una giovane donna venne sfregiata, e la modalità risolutiva dello sceriffo non sembrò essere adeguata, tanto da renderlo un ricercato dalla taglia di mille dollari.

